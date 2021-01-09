تعرف على موعد سداد مصروفات «الترم الثاني» بالجامعات الخاصة

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، موعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد الخاصة، وكذلك مواعيد الأقساط المستحقة للفترة المقبلة، قائلا، «موعد سداد المصروفات غير مرتبط بالامتحانات أو بالتيرم، ولكنه وفقا للعقد المبرم بين ولي الأمر والجامعة الخاصة، والمواعيد المستحقة للسداد، سواء كانت قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول أو بعده».

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس لم يتطرق خلال الفترة الماضية إلى موضوع سداد جزء من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب حال استمرار تعليق الدراسة والاعتماد «أون لاين»، أو إجراء أي مباحثات تجاهها، لافتا إلى أنه لم يطرح للبحث أو المناقشة في الفترة الماضية أو الحالية.

إطلاق موقع التنسيق الإلكتروني فبراير المقبل

وبشأن الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول الموحد بالجامعات الخاصة، أوضح الغر، أنه يُجرى العمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة به، تمهيدا لإطلاقه مطلع فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحته للطلاب للتقدم على الأماكن المتاحة بالكليات بالجامعات الخاصة، بدءا من الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن آليات عمله ستكون قريبة لآليات عمل موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية، موضحا أنه سيكون على مراحل.

25 رغبة لكل طالب في الموقع الإلكتروني الجديد

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن سيكون لكل طالب 25 رغبة على الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع اختيار الكليات والأماكن التي تناسبه وتناسب قدراته العلمية و الفكرية، مؤكدا أن الهدف من تدشين الموقع الإلكتروني هو تحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين، وكذلك تقليل فرص تدخل العنصر البشري في عملية اختيار الطلاب للكليات، وكذلك إتاحة الفرصة لجميع الفئات للتقدم إلى الكليات بما يناسب رغباتهم.