في نقاط.. دليل إعفاء طلاب الجامعات من مصروفات الدراسة والمدن

يبدأ العام الدراسي الجديد بـالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد بمختلف محافظات الجمهورية، بعد غد السبت، حيث تعمل إدارات شئون الطلاب بمختلف الكليات للانتهاء من استخراج كارنيهات العام الجديد سواء للطلاب المستجدين أو القدامى، على أن تبدأ مكاتب رعاية الشباب في استقبال طلبات عدم القدرة على سداد المصروفات الدراسية لذوي الظروف الاجتماعية الصعبة، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.

وحددت الجامعات عدد من الاشتراطات يجب توافرها في الطلاب للحصول على منحة سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي، وكذلك تكاليف الإقامة بالمدن الجامعية، مؤكدة أنها ترصد ميزانية ضخمة من الصناديق الخاصة.

وتستعرض " الوطن"، الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية والأوراق المطلوبة:

- الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، هم، أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين، وكذلك الطلاب المتفوقين رياضيا والحاصلين على البطولات والجوائز الدولية المختلفة.

- الطلاب المتفوقين دراسيًا في مراحل الجامعة، والطلاب أوائل الثانوية العامة، والطلاب ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب أصحاب الأمراض المزمنة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات للطلاب ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة:

- بحث اجتماعي لحالة الطالب موثق من إدارة الشئون الاجتماعية التابع لها الطالب وفقًا للنطاق السكني الخاص به.

- صورة بطاقة الطالب وإثبات ما يفيد ترشحه أو قيده بإحدى كليات الجامعة.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- مفردات المرتب للوالد أو برينت للمعاش من التامينات الاجتماعية.

- للطلاب اليتامى " شهادة الوفاة"

- في حالة كون الطالب من أصحاب الأمراض المزمنة يجب إحضار تقرير طبي من إحدى المستشفيات الحكومية أو التي يخضع الطالب للعلاج بها.

- بيان من الكلية أو المدينة بقيمة المصروفات.

وأنهت الجامعات الحكومية والخاصة، تجهيزاتها المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 بمختلف الكليات، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة، لمجابهة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19"، للمحافظة على جميع منتسبي الجامعات من طلاب وعمال وأعضاء هيئة تدريس، التي منها تعقيم شامل للمعامل والمدرجات، ووضع بوابات تعقيم على مداخل ومخارج الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 وتطبيق التعليم الإلكتروني، وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خلال وضع خطة متكاملة للتحديث الشامل لنظام التعليم الجامعي، وتحقيق هدفنا في الوصول إلى مفهوم الجامعة الذكية Smart University.