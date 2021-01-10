«سراديب» مبادرة شبابية لرفع الوعي بالمناطق الأثرية

سراديب هو اسم مبادرة شبابية أطلقها مجموعة من الشباب تفتح أبواب التاريخ بهدف رفع الوعي بالآثار وتنشيط السياحة تدور مغامراتهم لاستكشاف التاريخ في رحاب الآثار من مختلف الحقب الزمنية لتقديم محتوى أثري تاريخي متنوع وتسليط الضوء على جوانب الأثر من الناحية التاريخية والأثرية والمعمارية والفنية.

وقال حسام زيدان أحد مؤسسي الفريق: جمعنا حب الآثار ليكون تفكيرنا نحو كيفية نقل شغفنا بالآثار إلى فئات المصريين ورفع وعيهم الأثري.

بدأ المشوار من صفحات التواصل الاجتماعي لتتبلور الفكرة سريعاً في جولات بين الآثار باسم مُستقى من عالم الآثار وله دلالة أثرية وتاريخية وهو ما دفع مؤسسي المبادرة إلى إطلاقه على مبادرة الوعي الأثري سراديب وجدنا أن في التجمع لهدف محدد يحقق نتيجة أسرع من العمل بشكل فردي لذا تجمعنا 5 متخصصين في فريق علمي من متخصصي التاريخ والآثار بهدف إنشاء فريق يعمل على نشر الوعي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية وهم شريف هاشم تاريخ وحضارة، وإبراهيم محمد باحث تاريخ، حسام زيدان باحث آثار، مصطفى حزين، أحمد بهجت باحثا تاريخ.

وتابع زيدان: ما تشهده مصر خلال الفترة الماضية من نشاط كبير للفرق الأثرية الشبابية وتدشين العديد من المُبادرات يؤكد وعي الشباب بأهمية العمل التطوعي والمبادرات التنموية لدعم خطط الدولة التنموية ولا سيما في مجال تنشيط السياحة وحماية الآثار.

وعن أدوات الفريق قال زيدان: هي أدوات متنوعة ما بين صفحة على فيس بوك يتم من خلالها نشر البوست الأثري أو التاريخي المتخصص وما بين الفيديو أو البث المباشر وكذلك الجولات الميدانية والرحلات الخارجية واستطاع الفريق تنظيم عدد كبير من الجولات بدأت بقلعة صلاح الدين وجولتين بشارع المعز وأربع جولات بشارع الصليبة وجولة بالغورية والأزهر جولتين وباب الوزير جولتين وجولة بالجمالية.

وكذلك نظم الفريق عدد من الرحلات الخارجية منها رحلة إلى معالم مدينة الإسكندرية ورحلة إلى معالم رشيد ورحلة إلى معالم الفيوم السياحية.

والفريق بصدد تنظيم رحلات إلى سيوة والأقصر وسانت كاترين وجولات بالدرجات وغيرها من الأفكار التي تجذب الشباب والكبار والمتخصصين والهواة للتعرف على المعالم الأثرية والمزارات السياحية.

الشرح في الجولات يتم بشكل واف، حيث يتم شرح المعلم الأثري من الناحيتين التاريخية والأثرية وكذلك من النواحي الفنية.

بدأ نشاط الفريق في شهر سبتمبر 2020 محققًا 10 آلاف متابع على فيس بوك شارك منهم في جولات سراديب ما يقرب من 1000 مشترك حيث يتراوح عدد الحضور ما بين 40 إلى 100 مشترك في الجولة الواحدة.