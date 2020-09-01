رئيس قطاع الآثار الإسلامية: انتظروا شارع المعز كما لم تروه من قبل

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن منطقة شارع المعز تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، حيث يجري حاليا إعادة تركيب وحدات الإضاءة التي رفعت خلال الأيام الماضية لصيانتها، وسيجري استبدال جميع الوحدات التالفة بأخرى صناعة مصرية وموفرة للطاقة.

وأضاف طلعت: انتظروا شارع المعز بصورة لم تروها من قبل، حيث سترفع كافة الاشغالات، وسيجري عمل اضاءة جديدة للمجموعات الأثرية وستضاء مجموعة قلاوون بشكل كامل حتى القبة، وستكون بمثابة مفاجأة لزوار الشارع.

وأشار إلى الأعمال الجاري تنفيذها من قبل وزارة الإنتاج الحربي، وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به، من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع.

وتشمل الأعمال أيضًا تنفيذ الإضاءة النوعية والموجهة على واجهات المباني الأثرية ذات الطابع العمراني المميز، لإبراز مدى جمال التشكيل المعماري للآثار والزخارف المطلة على الشارع.

وفيما يخص رفع الاشغالات خاصة في محيط مسجد الحاكم، قال طلعت انتظروا مفاجأة مسجد الحاكم، حيث يجري التنسيق حاليا لعمل مشروع حماية ورفع كفاءة، سيخلصنا من تلك الاشغالات التي حولت حرم المسجد لمقهى وملعب لكرة القدم.