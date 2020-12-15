محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع المعز بالسوق التجاري القديم في شرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شارع المعز بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، مساء أمس، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ورجل الأعمال مجدي بيومي، والمستشار وليد السباعي، والمستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي .

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير وإحياء تراث مصر القديمة بمنطقة السوق القديم، بما تتفق مع النظم والتراث البنائي لمسجد الصحابة، وأوضح المحافظ انه سيجري تحويل المنطقة لمقصد سياحي مع الاحتفاظ بالتراث المصري القديم، لإظهار عبق التاريخ المصري، والنظم المعمارية القديمة.

وأكد أن المرحلة الأولى من التطوير تتضن تطوير المشايات وإقامة نافورة ضخمة، وشلالات مياه مضيئة، ومسرح كبير، ومنطقة كافيهات، ومحلات متنوعة، لجذب السياحة للسوق القديم، وتوفير فرص عمل، إضافة منتج سياحي مختلف ومتنوع لمدينة شرم الشيخ ينال إعجاب الزائرين.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير منطقة السوق القديم، وتضمنت رصف الطرق وأعمال تجميل، وفتح وتغيير مسارات بعض الطرق، وإنشاء برجولات وأعمال فنية، ضمن خطة تحويل السوق القديم لمزار سياحي عالمي.

وأوضح أنه جرى تطوير البوابات ومداخل ومخارج المنطقة، وشكل المحلات من الخارج، وإنشاء برجولة ضخمه متعددة الأغراض، ومعرض كتاب، ومرسم، ومعرضًا للفنون التشكيلية وكشك موسيقي لتكون منطقة متعة للسائحين.

وأكد المحافظ أنه يسعى لتحويل منطقة السوق التجاري القديم، لتصبح مزارًا سياحيًا أثريًا تراثيًا، بجانب كونها منطقة تجارية.