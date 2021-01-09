مدير «معانا»: 80% من أحاديث أطفال الشوارع كاذبة ويتم تأجيرهم بـ50 جنيها

قال المهندس محمود وحيد، مدير مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إن 80% من أطفال الشوارع حديثهم لا يكون صحيحا، ويقوم بعض الأباء والأمهات بإجبار هؤلاء الأطفال على حفظ ذلك الكلام حتى يلاقي دعم أكبر من قبل المواطنين، ويجب تطبيق عقوبة شديدة ووضع الطفل في دور رعاية مع تأهيله.

أطفال شوارع يتم استئجارهم بـ50 جنيه

وأضاف «وحيد»، خلال مداخلة له عبر «سكاي بي» ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك أطفال شوارع يتم استئجارهم من قبل أبائهم بـ50 جنيها في اليوم، «الطفل بداية من شهر بيطلع مع المتسول بـ50 جنيها في اليوم، وماينفعش ندي لأي متسول فلوس وهو معاه طفل».

وأوضح أن هناك عدد من الصعوبات التي تواجه المؤسسة، مثل كون التسول مهنة وحرفة تؤدي إلى أموال بشكل أسرع، ومع الطفل يتم المعاناة في تعديل سلوكه وتأهيله، وذلك لأن الطفل يكون فاته الكثير من الجوانب الهامة، ووزارة التضان الاجتماعي تقيم الورش التأهيلية وتقوم بتعليم أطفال الشوارع الحرف ويعملون بها في المستقبل، ويكونون أعضاء نافعة في المستقبل.

30% من الأطفال يوافقون على استكمال البرامج التأهيلية والتعليم

وأكد أنه وبتقديره الشخصي فإن 30% من الأطفال يوافقون على استكمال البرامج التأهيلية والتعليم والتوقف عن التسول، ويتم إيداع الطفل دار رعاية، وعندما يتم بدء البرامج التأهيلية يأتي الوالدين لاستلامهم، ونريد تغليظ العقوبة على الأهالي الذين يساعدون أبنائهم على التسول.

وأشار إلى أنه وفي حال تم تغليظ العقوبة إلى الحبس، سيخشي الكثير من الأباء إجبار أبنائهم على العمل في التسول، والأطفال في الشوارع المصرية قنبلة موقوتة، «السن الصغير الناس بتتعاطف معاه، ولما يبقي 17 سنة الناس هتشوفه راجل ومحدش هيرضي يديله فلوس، وهو مش بيكون عنده صنعة أو مهنة إلا التسول، وفي تلك الحالة يكون مجرم ويسرق أموال المواطنين بالإكراه.