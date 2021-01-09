«المستلزمات الطبية»: يوجد تكالب على أنابيب الأكسجين.. والأزمة مفتعلة

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إنه مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم نسمع أن هناك مشكلات فى الأكسجين لأنه لم يكن هناك شائعات بنقص الأكسجين في المستشفيات، ولم يكن هناك تكالب على الإسطوانات، وهو ما حدث فى هذه الفترة، حيث يوجد الكثيرمن الطلبات والزحام على شراء أنابيب الأكسجين وهو ما قد يدفع البعض لاستغلال الأزمة.

النقص في الأكسجين لم يحدث خلال الموجة الأولى لكورونا

وأضاف «عبده»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، والإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه كان أولى بهذا النقص أن يحدث فى بداية الجائحة خلال الموجة الأولى، وهو ما يعنى أن هناك توجه وهى أزمة مفتعلة، فالأكسجين يوجد بمصدرين، أولا المصدر الثابت بالمستشفيات، وهذا لا مشكلة فيها، إلا إذا حدث بها خطأ إدارى، ومصدر آخر وهو الأنابيب.

رئيس شعبة المسلتزمات الطبية يكشف دورة انتاج أنبوبة الأكسجين

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إلى أن الأكسجين يستخلص من الجو من خلال ماكينات، ثم يتحول إلى سائل، يتم ضخه فى أنابيب كبيرة، يتم ملء المستودعات بها، وهذه هى دورة أنبوبة الأكسجين، كما أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طالب بزيادة إنتاج الأكسجين.

سعر أنبوبة الأكسجين أصبح مرشح للزيادة

وتابع: «نؤمن حاليا وجود الأكسجين في المستشفيات، وسيكون سهلًا بالتعاون بين الغرف التجاربة، واتحاد الصناعات، وشركات الغاز، فلن يتم زيادة سعر الأكسجين، ولكن المشكلة فى الأنبوبة، لأن سعر طن الحديد زاد 6 آلاف جنيه، فأصبح سعر الأنبوبة مرشح للزيادة»، مناشدًا المواطنين والتجار بعدم استغلال تلك الأزمة وتعطيش الاسواق بهذه السلعة الحيوية، حيث إنها مصيرية يعيش عليها الكثيرون، وخاصة مصر والعالم يمر بوباء عالمي.