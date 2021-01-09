لميس الحديدي: بعض خربى الضمير باعوا الأكسجين بالسوق السوداء

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع وزيري الصحة والصناعة وممثلي الشركات الموردة للأكسجين الطبي في إطار التأكد من وفرة كل إمدادات الأكسجين للمسشتفيات في ظل ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا المستجد واستخدام الأكسجين.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعر ضعبر شاشة ON، أن شركات عامة وخاصة تصنع الأكسجين، إذ يستخدم في المسشتفيات كما أن نصف المنتج منه يستخدم في الصناعة، وطالب رئيس الوزراء بمضاعفة الأكسجين الطبي لتلبية الاحتياجات التي كانت تكفي في الأوقات العادية.

الوضع في حاجة إلى المزيد من الأكسجين

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي: "الوضع الآن أصبح في حاجة إلى ضخ المزيد من الأكسجين بسبب زيادة الإصابات والأسرة في العناية المركزة التي تحتاج إلى الأكسجين، ووجه بتأمين الإجراءات اللوجستية بداية من الإنتاج حتى الوصول إلى خزان المستشفى".

كان هناك سرقات في الأكسجين

وأردفت: "الحقيقة كان في سرقات، وابتدى يبقى في سوق سوداء وفي ناس معندهاش ضمير، وفي ناس بتاخد العربيات وهي طريقها للمستشفى وتروح بها في مكان تاني وتبيعها في السوق السوداء، وهنام ضمائر خربة كثيرة، لذلك فإن وزارة الداخلية شددت على أنها مستعدة لتأمين إيصال الأكسجين للمستشفيات في كل الأوقات، وبعض ممثلي الشركات في الاجتماع قالوا إن بعض مصانع الحديد قالت لهم إنهم مستعدون لإيقاف الانتاج بالكامل إذا تطلب الأمر في مقابل وصول الأكسجين للناس لأن حياتهم هي أهم الأولويات".