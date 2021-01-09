وكيل الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ههيا بعد عطل فني بخزان الأكسجين

يواصل وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقي مسعود، متابعة انتظام العمل بمستشفي ههيا المركزي، بعد حدوث عطل فني بخزان الأكسجين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتوجه وكيل الوزارة علي الفور للمستشفي، لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين، والتي تؤثر علي نسب الضغط الخارجي من خزان الأكسجين، مما استدعي نقل الاستخدام على الأسطوانات الاحتياطية للأكسجين بالمستشفي للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى بالأقسام الطبية المختلفة، لحين وصول فنيين الشركة المسئولة عن صيانة خزان الأكسجين، لإجراء عملية الصيانة اللازمة، والذين قاموا بالتوجه للمستشفي علي الفور بسيارة خاصة رغم سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى، وقاموا باصلاح العطل بصورة تامة.

وأكد الدعم الفوري والمستمر، للمنظومة الصحية، وخاصة في مثل هذه المواقف، وتوفير أكثر من 100 أسطوانة أكسجين في خلال دقائق، لعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي.

وشدد على عد مغادرته إلا بعد الاطمئنان على جميع المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم بأقسام العزل والعناية ومختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير أسطوانة أكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، والانتهاء من أعمال الصيانة.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأطفال، والحضانات، والأقسام الداخلية، والأشعة، والصيدلية الرئيسية، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه اللجنة المسئولة عن متابعة الأكسجين بالعمل علي مدار الساعة، ومتابعة الموقف أول بأول، وإرسال كل التقارير والبيانات، وأي احتياجات إلى المديرية والوزارة لتلبيتها على الفور.