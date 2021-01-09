«الصحة» تعدل «منظومة رقمية» لرصد نقص الأكسجين بمستشفيات «العزل»

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة دشنت منظومة إلكترونية في الموجة الأولى من جائحة كورونا، خاصة بالأسرّة الشاغرة في المستشفيات، وأجهزة التنفس الصناعي المتاحة، لتسكين الحالات المصابة بسهولة وبسرعة.

وأضاف أنه مع ظهور مشكلات الأكسجين؛ جرى تعديل هذه المنظومة خلال يومين، وأضيفت أرصدة أكسجين، ما أمكن متابعة رصيد الأكسجين، سواء أكان «تانكات» أو أسطوانات في كل مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ يجرى تحديث بيان بها، كل 3 ساعات أو 6 ساعات.

نعرف من المنظومة أعداد المرضى الذين يستخدمون الأكسجين

وأضاف صلاح، خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، «نعرف من خلال هذه المنظومة أعداد المرضى الذين يستخدمون الأكسجين، وبالتالي نستطيع حساب متوسط الاستهلاك المطلوب لهذه المستشفى، ثم مقارنته بالاحتياطي أو الرصيد داخل المستشفى، وكل ذلك من خلال الكمبيوتر، ومن أجل التحرك الاستباقي قبل حدوث الأزمة».

وتابع بأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بعمل غرفة عمليات خاصة بالأكسجين من أجل متابعة الوضع واتخاذ إجراءات استباقية قبل حدوث أي نقص، مشددا على أن الوضع مستقر في الوقت الحالي، كما تحاول الوزارة الحصول على موارد أخرى لتوليد الأكسجين، «نحاول تقريب أماكن توريد الأكسجين للمستشفيات حتى يقل الوقت الخاص بالتوريد».

وحول متابعة العزل المنزلي، قالت إنه جرى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي عن طريق فرق الرعاية الصحية في 5400 وحدة ومركز صحي على مستوى الجمهورية تتبع قطاع الرعاية الأساسية، ويحصل المواطن المتردد عليها، على شنطة العلاج ويلتزم بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام أو يُحول إلى مستشفى، إذا كانت حالته تستدعي ذلك.

وتابع بأن هناك بعض الفئات مثل كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة في حاجة إلى متابعة مباشرة، ويجرى تحريك فرق لهم، وعمل متابعة منزلية لهم، كما يُجرى جمع البيانات اليومية، «لو لاحظنا أي تدهور في الحالة بنقول للمريض أرجوك شرفنا في المستشفى الفولانية قبل الوصول إلى مرحلة متأخرة».