خريجو البرنامج الرئاسي للشباب جنود مجهولة لخدمة الوطن: 5 أعوام نجاح

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة؛ جاء نتاج اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الشباب منذ توليه حكم البلاد، حيث أنتج البرنامج، العديد من الإنجازات خلال 5 سنوات منذ انطلاق البرنامج الرئاسي، إذ كان نواة أساسية لظهور الكثير من المشروعات والمبادرات.

ومن هذه المبادرات، المؤتمرات الوطنية للشباب، ومنتدى شباب العالم، والملتقي العربي الأفريقي، ومؤسسة «حياة كريمة»، ودور شباب البرنامج الرئاسى في عقد مؤتمرات الشباب.

وتقوم مؤتمرات الشباب بشكل كامل على تطوع الشباب المحب لوطنه، حيث عمل شباب البرنامج الرئاسي كخلية نحل متكاملة لإنتاج المؤتمرات المحلية والدولية نستعرض منها ما يلي:

ـ المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ (25-27 أكتوبر 2016):

انعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب على أرض شرم الشيخ «مدينة السلام» تحت شعار «ابدع.. انطلق»، على مدار 3 أيام، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعلن أنه سيُعقد بشكل دوري؛ ليصبح ملتقى بين مختلف قطاعات الدولة وبين مختلف أطياف الشباب المصري، وليتم التحاور خلاله حول التحديات الراهنة والخطط المستقبلية للتنمية القومية المستدامة.

ودارت جلسات المؤتمر حول عدة محاور رئيسية هي: رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم، والفرص المتاحة للمشاركة الفعالة للشباب في انتخابات المحليات، وتقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان، وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن دراسة مسببات العنف في الملاعب وطرق التغلب عليها، وسبل تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس والجامعات، ودور الشباب في تنفيذ رؤية مصر2020.

- المؤتمر الوطني الدوري الأول للشباب بفندق «الماسة» بمدينة نصر (11 ديسمبر 2016):

انعقد مؤتمر القاهرة الدوري الأول للشباب، في إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بيوم الشباب المصري، في التاسع من يناير 2016، أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، حيث دعا لعقد مؤتمر وطني للشباب بشكل دوري.

- المؤتمر الوطني الدوري الثاني للشباب بأسوان (27 -28 يناير 2017):

انعقد المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان بصعيد مصر، في يناير 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضره أكثر من 23 وزيرا وعدد كبير من نواب ومحافظي الصعيد ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

- المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية (25-27 أبريل ) 2017:

تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء في 25 أبريل، شارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، بحضور عدد من الوزراء وعدد من السادة نواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية (24-25 يوليو2017):

تميز هذا المؤتمر بأن 60%من الحاضرين به من الشباب، الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي من مؤتمرات الشباب السابقة.

وشارك فيه شباب من محافظات إقليم غرب الدلتا (الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ)، وشباب جامعات محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلب لحضور المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني، كما تضم قائمة المدعوين شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلي شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب في الأحزاب السياسية، ومجموعة من الشباب العاملين في الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي.

- المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب بالقاهرة بفندق الماسة (16 مايو 2018):

شارك فى هذا المؤتمر حوالى 1500 شاب وفتاة من جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين.

- المؤتمر الوطني الدورى السادس للشباب بجامعة القاهرة (28-29 يوليو) 2018:

شارك بالمؤتمر حوالي 3000 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

- منتدى شباب العالم بشرم الشيخ (4-10) نوفمبر 2017:

تعود فكرة المنتدى إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية، في أبريل 2017، بدعوة من الشباب المصري، ووجهت الدعوة إلى شباب من مختلف دول العالم للمشاركة في «منتدى شباب العالم» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.

وتمت بالمنتدى مناقشة قضايا دولية حول موضوعات الهجرة واللاجئين، والديمقراطية وحقوق الإنسان، واستقرار وتنمية أفريقيا، والعولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان، إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى محاكاة لمجلس الأمن الدولي.

وحضر المنتدى أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شارك فيه 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات ومختلف الزعماء وقادة الرأي والِفكر حول العالم.

- منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ( 3-6 نوفمبر 2018):

انطلق منتدى شباب العالم 2018، في نسخته الثانية، تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 2 حتى 6 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ، وتم استضافة 5000 شاب وفتاة من 145 دولة من مختلف دول العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى.

وقام المنتدى على ثلاثة محاور هي السلام والتنمية والإبداع، وناقش 18 قضية من خلال 30 جلسة، بالإضافة إلى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.

وقامت وزارة الصحة والسكان، بفتح عيادة طبية داخل أروقة المنتدى ليتسنى لضيوف المنتدى من المصريين والعرب والأجانب (الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية)، وذلك ضمن حملة 100 مليون صحة.

- ملتقي الشباب العربي والأفريقي بأسوان (16-17 مارس 2019):

عقد ملتقى الشباب العربي والأفريقي بحضور 1500 شاب أفريقي وعربي بفندق موفنبيك بأسوان.

- منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ من (14-17 ديسمبر 2019):

انطلق منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.