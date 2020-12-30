فى اجتماع لمحافظ أسوان: تطوير 68 قرية و321 نجع ضمن البرنامج الرئاسي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء العمل في البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لـ 1500 قرية على مستوى 22 محافظة، عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إجتماعاً موسعاً، اليوم، مع رؤساء المراكز والمدن والقرى المستهدفة ، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، ومديري الجهات التنفيذية لبحث ومتابعة آليات وأساليب تنفيذ البرنامج الرئاسى داخل قرى مركزى إدفو وكوم أمبو بإجمالى 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية تضم 893,5 ألف نسمة بما يمثل ثلثى سكان المحافظة.

وأكد "عطية" على المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى إستفادة من هذا البرنامج الذي يعتبر بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياه والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية.

وأوضح أن البرنامج الرئاسى يتضمن ضخ أستثمارات هائلة لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتحقيق أولويات التنمية والخدمات وتشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية، فضلاً عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ووجه "عطية" إلى سرعة التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع فى إنهاء عمليات الطرح والإسناد وغيرها من الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وإنجازها في أقرب وقت تزامنا مع مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة ومشروعات الوزرات والهيئات الأخرى.

وأشار إلى أن ذلك يتزامن أيضاً مع تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى تشمل مرحلتين بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه، وجارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع بإستثمارات 82.7 مليون ، وجارى طرح مشروعات المرحلة الثانية بأجمالى 53 مشروع وبإعتمادات 198 مليون جنيه ، فضلاً عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الغير قادرين الفئات الأكثر إحتياجاً بتكفل مخالفات البناء لهم .