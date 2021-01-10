أبرز 10 قرارات من "التعليم العالي" بشأن امتحانات الترم الأول

قرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، على أن يطبق القرار على مرحلة التعليم الأساسي والجامعي، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، أبرز قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موعد عقد الامتحانات، وفقا لآخر المستجدات والقرارات التي أعلنتها الوزارة.

أبرز قرارات التعليم العالي حول امتحانات نصف العام

1ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 20 فبراير المقبل.

2ـ إخلاء المدن الجامعية من الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة، وترحيل قيمة الاشتراكات المسددة بالمدن فترة تعليق الدراسة إلى فترة امتحانات التيرم الأول وكذلك التيرم الثاني، وكذلك المقاصة وخصم قيمة الفترة المعلقة بها الدراسة من اشتراكات الفصل الدراسي الثاني وفترة الامتحانات.

3ـ تحويل الدراسة من المنزل أون لاين، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس على المهارات المتعلقة بالامتحانات الإلكترونية، وذلك تزامنا مع قرار الدولة المصرية بشأن تعليق الدراسة.

4ـ استبعاد الرسائل بحثية في تقييم الطلاب في الترم الأول من العام الدراسي الجاري، بعد تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

5ـ الامتحانات حضوريا وفقا لإمكانيات كل جامعة وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تطبيقها.

6ـ تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ومد فترة الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني وتعويضها من الإجازة النهائية.

7ـ يسري قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، وكذلك قرارات تعليق الدراسة بالجامعات، على جميع الفئات الدراسية بالجامعات سواء كانوا مراحل البكالوريوس أو الليسانس أو الدراسات العليا والتعليم المفتوح والتعليم المدمج.

8ـ استئناف امتحانات العملي التي بدأت ببعض الكليات بعد العودة من إجازة منتصف العام.

9ـ احتساب المواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، قبل قرار التأجيل لهم.

10ـ رفع غالبية المناهج والمقررات الدراسية على المنصات التعليمية، و تذليل العقبات تجاه الطلاب أثناء التعامل مع المنصات والإجابة على استفساراتهم.