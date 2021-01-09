عاجل.. وفاة والدة حسن الرداد

أعلن حسن الرداد وفاة والدته السيدة فادية الرداد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ا«فيس بوك».

وكتب «حسن»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب و أحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما و سلامي لبابا و فادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله»، ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء وتواصل عدد من أصدقاء الرداد تليفونيا لمعرفة تفاصيل الوفاة من أجل الوقوف بجوار حسن ومنهم شيكو وهشام ماجد وأحمد السبكي ودنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكان حسن الرداد قدم مؤخرا فيلم «توأم روحي» وكان من أوائل الأفلام التي شاركت بعد فتح السينمات وحقق إيرادات عالية وقت عرضه، وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن.