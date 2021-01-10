توابع اقتحام الكونجرس.. القبض على المتظاهر ذي القرنين وسارق المنصة

ما زالت الأحداث التي شهدها الكونجرس الأمريكي، منذ الأربعاء الماضي تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية في الولايات المتحدة، من حملة اعتقالات في صفوف العناصر المقتحمة للمجلس.

وأمس السبت، أعلنت «وزارة العدل» الأمريكية، إلقاء القبض على جيكوب أنتوني شانسلي «من أريزونا» أحد مقتحمي «الكونجرس». وكان شانسلي ظهر خلال عملية الاقتحام عاري الصدر مرتديا قبعة جلدية يعلوها قرنان.

وكان مجلس «الشيوخ» الأمريكي، رفض في 7 يناير الجاري، بأغلبية ساحقة اعتراض حلفاء لـ«ترامب» على تأكيد بايدن بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة التي شهدتها البلاد في نوفمبر من العام الماضي.

وصوت «الشيوخ» بأغلبية 93 صوتاً مقابل 6 أصوات برفض الاعتراض، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وأسفرت الأحداث التي شهدها «الكونجرس»، عن مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط من القوات المكلفة بحماية المبنى وامرأة، فيما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قال أمس الاول الجمعة، إنه من الضروري، محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة يدعى «بريان دي سيكنيك» على خلفية عملية اقتحام «الكونجرس».

وأشارت الوزارة الامريكية، إلى أن شانسلي- أحد المهتمين بنظريات المؤامرة- متهم بالدخول عن علم أو البقاء في مبنى أوأرض محظورة دون تصريح قانوني.

وأوضح بايدن، أن المقتحمين لـ«الكونجرس» إرهابيين داخليين، مشددا على ضرورة محاكمة مقتحمي مبنى الكونجرس.

وكان مسؤول في جهات «تطبيق القانون» الأمريكية، قال في وقت سابق، إنه تم اعتقال آدم جونسون، حامل منبر رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، أثناء عملية الاقتحام، بولاية «فلوريدا».

وفي سياق متصل، تداول نشطاء فيديو يوثق مقتل امرأة، خلال أعمال العنف في الكونجرس، وقتلت المرأة وتدعى «أشلي بابيت»، تبلغ 35 عاما، برصاص أحد أفراد الأمن داخل «الكونجرس»، لدى محاولة حشد من مؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب اقتحام عيادة بيلوسي.

https://twitter.com/i/status/1347650932549541893

وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت، امس السبت، أن الديمقراطيين في مجلس «النواب» يخططون لإطلاق إجراءات العزل ترامب مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر مطلعة تأكيدها، لشبكة «سي بي إس» الإخبارية الامريكية، إن مواد العزل التي أعدها الديمقراطي جايمي راسكين بالتعاون مع تيد ليو وديفيد سيسيلاين سيتم تقديمها إلى مجلس النواب، غدا المقبل،

والمواد تحمل الرئيس الحالي المسؤولية عن التورط في جرائم ومخالفات خطيرة من خلال التحريض على العنف ضد الحكومة الأمريكية.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في «مجلس الشيوخ»، السناتور ميتش ماكونيل، وزع امس الاول الجمعة،وثيقة تحدد إجراءات تنفيذ محاكمة أخرى لـ«ترامب»، في حال تم عزله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس السبت، قمع التعبير وإسكات أصوات الأمريكيين، بعد يوم من إعلان «تويتر» تعليق حساب ترامب نهائيا.

وكانت «تويتر» علقت في وقت سابق، حساب الرئيس الأمريكي الحالي، وقالت الشركة، إن الخطوة تأتي بسبب خطر استغلال ترامب صفحته على موقع التدوينات القصيرة للتحريض على المزيد من العنف.

وأضاف بومبيو في تغريدة، أنه لا يمكن السماح بإسكات أصوات 75 مليون أمريكي، في إشارة إلى عدد الأمريكيين الذين صوتوا لترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إدارة ترامب ترفع كل القيود على تعاون الولايات المتحدة مع تايوان

وأكد الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة ليست الحزب الشيوعي الصيني.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، وهونج كونج، والخلافات التجارية.

من جانبه، أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عن صدمته جراء اقتحام الكونجرس، معتبرا أن ما حدث كان ضد الديمقراطية".

وعلى صعيد آخر، أعلن بومبيو، رفع واشنطن كل القيود على تعاون الولايات المتحدة مع تايوان، في ضربة جديدة إلى بكين.

وجاء إعلان بومبيو، قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ترامب، ومن المتوقع أن يثير القرار الامريكي، غضب بكين والتي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ومن المقرر ان تنتهي ولاية الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المرجح أن يوقع ترامب، على صفقة لتزويد الإمارات بطائرات «إف 35» قبل انتهاء فترة ولايته.