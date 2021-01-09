عاجل.. «الخطوط السعودية»: استئناف الرحلات إلى قطر اعتبارا من الاثنين

أعلنت شركة «الخطوط الجوية السعودية»، اليوم السبت، استئنافها الرحلات الجوية إلى قطر، اعتبارا من بعد غد الإثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من توقيع السعودية والإمارات والبحرين، «اتفاق العلا» مع قطر بوساطة كويتية، لإنهاء المقاطعة بين الرياض والدوحة، وفتح السعودية لمجالها الجوي أمام طيران قطر.

وكانت الجمارك السعودية، بمنفذ «سلوى» الحدودي مع قطر، بدأت في وقت سابق اليوم، أعمالها في المنفذ، الذي استقبل عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، فيما تم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

من جانبه، قال «التلفزيون السعودي»، إن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر «منفذ بري»، في وقت سابق من اليوم، للمرة الأولى منذ منتصف 2017.