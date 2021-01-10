عاجل.. غلق محور 26 يوليو وطريقين آخرين بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق محور 26 يوليو في الاتجاهين أمام حركة السيارات نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية.

كما أعلنت الإدارة أيضا، غلق طريقي الكريمات وبلبيس الصحراوي أمام حركة المرور لنفس السبب، بينما أعلنت فتح طريق الفيوم أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت إغلاق عدة طرق، وهي: طريق الفيوم، وطريق الإسماعيلية، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية، وغلق طريق الإسماعيلية في اتجاه بورسعيد لنفس السبب.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية اليوم الأحد، من انتشار الشبورة المائية على الطرق وفي بعض الأماكن من الجمهورية، وهي: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، على أن تنخفض حدة انتشار الشبورة المائية في الصباح سوف تقل بداية من الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

وكشف كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف تسود شبورة مائية في بعض مناطق البلاد، بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحرين الأحمر والمتوسط، هي السبب في زيادة الشبورة المائية الكثيفة في فصل الشتاء.

وأكد خبراء الهيئة، أن الشبورة سوف تظهر في كل صباح في الفترة من الأحد 10 يناير حتى الجمعة 15من الشهر نفسه، وتشير التوقعات تشير إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين.