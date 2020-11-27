لمدة 10 أيام.. غلق حارة مرورية من محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر

أصدرت محافظة الجيزة بياناً يتضمن استقطاع حارة مرورية من الطريق في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وكذا استقطاع 1م2 من نهر الطريق في الاتجاه القادم من مدينه 6 أكتوبر اتجاه محور 26 يوليو بطول 200 متر تحديدا في المنطقة المواجهة لمول هايبر وان، بالإضافة إلى أنه يستلزم استخدام الجزيرة الوسطى الكائنة بامتداد محور 26 يوليو دائرة مدينه 6 أكتوبر.

وتستعرض "الوطن" مواعيد العمل بالمنطقة المذكورة، والإجراءات المتبعة خلال ساعات العمل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحارة المرورية المقرر غلقها

وأشارت محافظة الجيزة إلى البدء في أعمال الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمشروع (علي سبيل التجربة) الأمر الذي يستلزم استخدام الجزيرة الوسطى الكائنة بامتداد محور 26 يوليو دائرة مدينة 6 أكتوبر، و استقطاع حارة مرورية من الطريق في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر وكذا استقطاع 1م2 من نهر الطريق في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه محور 26 يوليو بطول 200 متر، في المنطقة المواجهة لمول هايبر وان، وذلك في إطار القيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (مدينة 6 أكتوبر) والجاري تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

مواعيد غلق الحارة المرورية من محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر

نوهت المحافظة على أن الأعمال تستمر لمدة 10 أيام بدءا من الساعة 12 صباح اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر، وتستمر علي مدار الـ24 ساعة و ذلك دون تعطيل حركه المرور.

وذكرت المحافظة في بيانها أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي و المساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية.