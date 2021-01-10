تشييع جنازة والدة حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بدمياط

تُشيع جنازة والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، اليوم بعد صلاة العصر، وفقاً لما أعلنه الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع »فيسبوك».

ونشر الرداد صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن شاء الله صلاة الجنازة علي والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص في دمياط يوم الأحد الموافق 10 يناير عام 2021.

وكان حسن الرداد قد أعلن وفاة والدته عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاها قائلاً: »توفيت إلي رحمة الله تعالي والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله».

وكانت آخر أعمال حسن الرداد فيلم »توأم روحي» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، والذي تخطت إيراداته حاجز الـ 13 مليون و965 ألف و151 جنيه بعد 20 أسبوع من طرحه بالسينمات، وذلك وفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي وكوكبة من النجوم، من إخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.