«الداخلية» عن فيديو تقييد متحدي إعاقة بشجرة: «أمه اللي ربطته»

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، كشفت فيه تفاصيل وملابسات الفيديو المتداول لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة موثوقا بشجرة، بعد تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

رصد مقطع فيديو

وقالت الوزارة في بيانها إنها رصدت مقطع فيديو على موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب»، بعنوان: «شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور من 15 سنة»، وبعد الفحص تبين أن هذا الشخص معاق ذهنيا، ويقيم في مركز فاقوس بالشرقية.

مناشدة للأمن لاتخاذ اللازم

وأشار البيان إلى أن هذا الشخص ظهر في الفيديو مقيدا من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز بينما ناشد المصور الجهات المعنية باتخاذ اللازم وإيداع المجني عليه داخل دار رعاية اجتماعية.

والدة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة

وأوضحت الوزارة، أنها استدعت والدة المجني عليه، وهي ربة منزل، وقال إن زوجها هجرها منذ عشرة أعوام، بسبب إنجاب طفل معاق ذهنيا، وأنها تصطحب هذا الطفل إلى الأرض التي تزرعها، لتعيش منها، وتقيده خوفا لكي لا يهرب، ولأن باقي الأطفال يخافون منه.

وأكدت الأم، أنها عقب الانتهاء من عملها تحرره من قيوده مرة أخرى، وتعود به إلى المنزل.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لشخص معاق مربوط بإحدى الشجرات، ونددوا بالحادث، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الواقعة، مثل العديد من الوقائع السابقة التي تم فيها الاعتداء على معاقين ذهنيا، وتحركت أجهزة الدولة للقبض على الجناة، وتم ضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.