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محمود مسلم

وزارة الداخلية تحرر 6217 مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب:

الوطن
01:07 م | الخميس 07 يناير 2021
عناصر من وزارة الداخلية

عناصر من وزارة الداخلية

تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6217 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1965 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

199 مخالفة السير دون تراخيص.

59 مخالفة شروط التراخيص.

22 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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