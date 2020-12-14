مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بقيام أحد الأشخاص "مجهول" بإستخدام أسلوب إجرامى للنصب والإحتيال عليهم من خلال إنشاء عدد "3" صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرته على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكى كدفعة لجدية الحجز .

أسفرت جهود فريق البحث بإستخدام التقنيات الحديثة عن أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (طالبة جامعية لها معلومات جنائية - سبق إتهامها ومطلوب التنفيذ عليها فى العديد من قضايا النصب - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بالقليوبية) .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها تلك الوقائع وقيامها بإنشاء "3" صفحات وهمية تقوم بإدارتها .. كذا كشف حساب صادر من أحد البنوك خاص بالمتهمه ومحول علية المبالغ المالية المتحصل عليها.

بمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفت وأقرت بإنفاقها جميع المبالغ التى تحصلت عليها من نشاطها الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .