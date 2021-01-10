«الإحصاء» يعلن انخفاض معدل التضخم الشهري -0.5% خلال ديسمبر الماضي
كتب:
الوطن
09:09 ص | الأحد 10 يناير 2021
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.5%) عن شهر نوفمبر 2020.
ووفق بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)، مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%).
يأتي هذا رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق، كما سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية (5.1%) لعام 2020 مقابل (8.5%) لعام 2019.
أولاً: التغيــر الشهــري (شهــر ديسمبر 2020 مقارنة بشهـر نوفمبر 2020):
1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاُ قدره (-1.5%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-18.1%) حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة (-23.8%)، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-10.1%) بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة (-10.3%).انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.7%).
انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.2%) ومجموعة الطيوربنسبة (-0.2%).
وجاء ذلك أيضًا رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (26.9%) حيث ارتفعت أسعار الفراولة بنسبة (68.9%) والعنب بنسبة (23.2%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (12.6%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (1.3%)، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (1.6%)، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المكرونة بنسبة (1.0%).
2- سجل المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.2%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاًقدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكنبنسبة (0.4%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.2%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).
5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.3%) ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%).
6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة شراء المركباتبنسبة (0.1%).
7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً قدره (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (-0.5%) ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (-0.2%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر ديسمبر2020 مقارنة بشهر ديسمبر2019):
1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.3%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (13.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (38.2%) حيث ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة (98.6%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (38.0%) بسبب ارتفاع أسعار الثوم بنسبة (121.9%).
ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار العنببنسبة (16.2%)، التفاح بنسبة (15.5%) والموز بنسبة (13.6%).
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار الخبز بنسبة (11.0%) والمكرونة بنسبة (3.8%).
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (11.0%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (3.8%).
هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-3.9%).
ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة (4.4%).
ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار منتجات الحلويات بنسبة (4.0%).
ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبة (2.5%) والزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.3%).
جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%) بسبب انخفاض أسعار الملح والتوابل بنسبة (-3.3%).
انخفاض أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.9%) بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة (-6.9%).
انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.8%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (10.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (10.7%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.3%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.5%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاًقدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.2%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاًقدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.0%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.6%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.6%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.9%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.0%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (6.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (4.5%) ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.6%).
10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%) ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.0%) ومجموعة الوجبات الجاهزةبنسبة (4.8%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (34.0%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (4.6%) ومجموعة العناية الشخصيةبنسبة (4.2%).