"الإحصاء" يعلن زيادة معدل التضخم الشهري 1.6% خلال أبريل الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلات ونسب ارتفاع وانخفاض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في تقريره الصادر اليوم، عن التضخم الشهري والسنوي خلال شهر أبريل الماضي ومقارنتها بمعدلات شهر مارس الماضي وأبريل 2019، مشيرا إلى تحقيق 1.6% زيادة في معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي.

5.9% معدلات التضخم السنوي خلال أبريل 2020

وأكّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 13.89% بسبب زيادة أسعار مجموعة الموالح بنسبة 46.4% ومجموعة التفاح بنسبة 9.9% والخضراوات بنسبة 9.5% بسبب زيادة أسعار مجموعة الخضراوات الطازجة ذات أوراق بنسبة 14.2% و مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 16.2% وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1% بسبب زيادة أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 10.2% والأسماك المملحة والمدخنة بنسبة 4.2% .

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5% بسبـب زيادة أسـعـار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 7.3% ومجموعة الطيوربنسبة 4.6%، بينما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 1.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.1%.

كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 0.7% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.4%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1%.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%، كما سجل قسم الثقافة والترفية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.5%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.7% .

فيما قسم النقل والمواصلات سجل انخفاضاً قدره 1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات معدلات التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر عام 2019، مؤكدا أن معدل التضخم السنوي سجل 5.9% في أبريل 2020 مقابل 12.5% في أبريل 2019.

ارتفاع جميع الأسعار وعلى رأسها الرعاية الصحية.. باستثناء المواصلات والحبوب والخبز والسكر

وأشار إلى ن معدلات أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت بنسبة 18 بسبب زيادة أسعار أسعار مجموعة الموالح بنسبة 45.4% والكمثرى والجوافة بنسبة 27.5%، والموز بنسبة 19.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.6% بسبـب زيادة أسعار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 8% ومجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 4.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.8% بسبب ارتفاع أسعار المأكولات البحرية بنسبة 5.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.7% بسبب زيادة أسعار الطيور بنسبة 5.8%، ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.4%، والمياه الغازية بنسبة 3.4%

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 8.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 8.3%، وقسم الملابس والأحذية 2.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.4 %)، ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 7.9%، ومجموعة الاقمشة بنسبة 5.6% ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 3.5%، مجموعة الاحذية بنسبة 2.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.5%.

وأكّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 9.5% بسبب انخفاض أسعار الأرز بنسبة 22.2 %، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 7.4 % بسبب انخفاض أسعار السكر 10%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أعلن ارتفاع معدلات التضخم الشهري بنسبة 1.6% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق عليه، مؤكدا ارتفاع معدلات التضخم الشهري خلال أبريل الماضي بنسبة 1.6% عن شهر مارس السابق عليه ، بينما سجل معدل التضـخم السنوي لجمالي الجمهورية 5.9% لشهر أبريل 2020 مقابل 12.5% لنفس الشهـر في 2019.