العثور على حطام وأشلاء بشرية في موقع سقوط الطائرة الإندونيسية (صور)

عثرت وكالة الإنقاذ الإندونيسية على حطام وأشلاء جثث بشرية في موقع تحطم الطائرة المفقودة، بعد رصد إشارة من الطائرة المنكوبة في بحر جاوة، وفقا لما للمتحدث باسم الشرطة الإندونيسية يسري يونس.

وقال يونس: «تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث، ونعمل في الوقت الحالي على تحديد هويات الضحايا، بينما أرسلت أجزاء من الحطام إلى الميناء الرئيسي في جاكرتا»، وفقا لما نشرته شبكة «يورونيوز».

وأوضحت وزارة النقل في بيان نقلا عن قائد الجيش الإندونيسي، هادي تجاهجانتو، أنّ سفينة عسكريّة رصدت إشارة من الطائرة المفقودة، بين جزيرتي لانكانج ولاكي، ونجح الغواصون في استعادة أجزاء من الطائرة من تحت سطح الماء، إضافة إلى مجموعة من أغراض الركاب، والتي ستُقدم للمجلس الوطني لأمن النقل في البلاد لبدء التحقيقات.

ويتابع الجيش الإندونيسي نشر العديد من زوارق الإنقاذ، فضلا عن طائرات هليكوبتر وغواصين، وأشار المسؤولون إلى أنّهم سيواصلون البحث عن طريق البحر والجو مع استخدام السونار.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أمس فقدان الاتصال مع طائرة من طراز «بوينج737-500» تابعة لشركة طيران «سريويجايا»، بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة داخلية إلى بونتياناك، عاصمة إقليم كاليمانتان الغربي في جزيرة بورنيو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية إنّ الطائرة أقلعت 1:56 مساء، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة الساعة 2:40، بينما أوضحت شركة الطيران، في بيان صحفي، أنّ الرحلة تستغرق 90 دقيقة تقريبا.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، إنّ الطائرة انحرفت على ما يبدو عن مسارها قبل أن تختفي عن الرادار، حيث سقطت بعد إقلاعها بـ4 دقائق، وكانت تحمل على متنها 50 راكبا إضافة إلى 12 من طاقم الطائرة.