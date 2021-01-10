العدل تصدر 3 قرارات بشأن النماذج المؤمنة في الشهر العقاري

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 9396 لسنة 2020، الذي نصّ على أن يحدد مبلغ قدره 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة، المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

ونص القرار رقم 9397 لسنة 2020، على أن يحدد ثمن بيع النماذج المصدرة عن مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المعدة لكتابة المحررات واجبة الشهر، بمبلغ 150 جنيها للورقة الواحدة، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

بينما نصّ القرار رقم 9398 لسنة 2020، على أن يحدد مبلغ قدره 20 جنيها مقابل استخدام كل نموذج مـن النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مأموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

ونشر القرار في الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنا.