«العدل» تطلق 13 خدمة عبر «مصر الرقمية».. خطوات استخراجها إلكترونيا

أطلقت وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية المقدمة نحو 13 خدمة إلكترونية جديدة يختار المواطن من بينها توفيرًا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، وهي توكيلات:

1- عام قضايا.

2- رسمي عام.

3- رسمي شامل (بنوك - عام).

4- في الأمور الزوجية.

5- إدارة مركبة.

6- بيع مركبة.

7- توثيق عقد بيع مركبة وإقرارات.

8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

9- بالشطب.

10- إقرار رسمي.

11 - تصحيح محرر موثق، إذ يقوم صاحب الطلب بملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال وسائل الدفع الالكترونية التي تتيحها البوابة واختيار الوقت والفرع المراد استلام محررة منه.

12- اكتب محررك، إذ يقوم المواطن بتحرير عبارات، وبعدها يمنح المواطن رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يختاره.

13- الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.

وتستعرض «الوطن» خطوات استخراج هذه الخدمات إلكترونيًا على النحو التالي:

- الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/، ثم الضغط على خدمات التوثيق.

- اضغط على نوع التوكيل الذي تريده ثم اضغط على «ابدأ الخدمة»، وتكون المعلومات المطلوبة للحصول على الخدمة هي بيانات الأطراف الأول والثاني «الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلًا».

- قم بإدخال بياناتك واختر المحافظة والحي الخاص بك والعنوان بالتفصيل في الخانات المتاحة أمامك، ثم قم بالضغط موافقة على الشروط والأحكام.

- تظهر بعد ذلك البيانات الخاصة بالطرف الثاني لاستكمال الخدمة، ففي حال كان الطرف الثاني محاميًا قم بالضغط على مربع الاختيار «محامي» ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم قم بالضغط على «إضافة».

- أما الخطوة التالية تتمثل في اختيار عنوان الديباجة، إذ يمكن للمواطن عرض شكل التوكيل الذي يتم استلامه، ثم يقوم بالضغط على التالي للاستمرار.

- بعد ذلك قم بإدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل أو الإقرار، وذلك عن طريق اختيار محافظتك ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

- قم باختيار الموعد المناسب لاستلام التوكيل أو الإقرار من الخانات المتاحة أمامك واضغط «التالي».

- يستطيع المواطن إجراء أي تعديلات أو حذف في البيانات التي قام بإدخالها سابقًا بالضغط على «تعديل» أو «حذف»، ثم الضغط على «التالي» لتأكيد البيانات.

- يعرض لك الموقع بعد ذلك البيانات التي أدخلتها لتقوم بمراجعتها، قم بالضغط على «التالي» للاستمرار.

- ويتم عرض ملخص الطلب بعد ذلك وهي تكلفة الخدمة، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل إتمام عملية السداد ثم اضغط على «سدد الآن».

- في حال استخراج إقرار، يجرى كتابة الإقرار الذي سيجرى طلبه في المربع النصي على يمين الشاشة، ويمكنك عرض شكل الإقرار الذي ستتسلمه، وإن وجد مبلغًا ماليًا بالإقرار اكتبه ي مربع المبلغ بالجنيه المصري.

- أما في حال الاستعلام عن سريان محرر مُميكن، يتم كتابة الرقم التسلسلي للمُحرر في الخانات المتاحة أمامك، ثم اختر المكتب الذي استخرجت منه المُحرر لتستعلم عنه.

- قم باختيار طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، سواء الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية.

- وفي حال السداد ببطاقة الائتمان، قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك وتاريخ انتهائها بالشهر والسنة ثم قم بإدخال الرقم السري، وفي حال الدفع بواسطة شركة التحصيل «خالص»، قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، ورقم المحمول، واضغط على «سدد الآن».

- يظهر لك بعد ذلك كود السداد، وعداد مدة صلاحيته، قم بحفظ الكود أو التقط صورة له، أو قم بطباعته واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك، وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لبوابة مصر الرقمية لتحصل على الإيصال.

- بعد ذلك تظهر لك رسالة تفيد بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح، ويمكنك تتبع طلبك من خلال الموقع أو العودة للصفحة الرئيسية.