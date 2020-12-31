إصابة المخرج كريم العدل وزوجته بفيروس كورونا

أعلن المخرج كريم العدل، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء «المسحة» وجاءت النتيجة إيجابية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب كريم العدل، عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «أنا وزوجتي ميرا دياب، حصلنا للتو على اختبار إيجابي لـ كوفيد-19».

وطلب كريم العدل، من أصدقائه الذين تعاملوا معه والمخالطين له مؤخرًا بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، وقوله: «يرجى إجراء اختبار لمن تعامل معي أو مع زوجتي خلال الفترة الماضية».

وانهالت تعليقات المتابعين له وأصدقاؤه من الوسط الفني بالدعاء له، منهم إياد نصار، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، نانسي صلاح، حسني شتا، أحمد السعدني.

وقبل كريم العدل، كان المنتج جمال العدل، قد أعلن في 25 ديسمبر الماضي، إصابته بفيروس كورونا، وإيجابية نتيجة المسحة التي أجراها، ويخضع للعزل المنزلي.

النقابة تشدد على الإجراءات الاحترازية

ومع بدء تصوير عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، شددت نقابة الممثلين على جميع شركات الإنتاج بشأن ضرورة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، والتي تفرض على الجميع ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة.

وانقسم الوسط الفني والإعلامي خلال الفترة الماضية مابين عدد من المشاهير الذين أعلنوا تعافيهم من فيروس كورونا أبرزهم صابرين، رامي رضوان، لمياء عبدالحميد، دينا عبدالكريم، محمد نشأت، بسنت شوقي، فيما أعلن عدد أخر عن إصابتهم أبرزهم كريم حسن شحاتة، زاهر سيف، عماد متعب، حازم إمام، أمير كرارة، ويسرا، وكريم فهمي، غادة إبراهيم، وإيناس الدغيدي، وهالة خليل، والملحن محمد ضياء، ويرقد المنتج عادل عشوب نجل الماكيير محمد عشوب، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة جراء إصابته بفيروس كورونا.