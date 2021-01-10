شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة، لدي ابنة لديها 19 سنة، ووالدي ووالدتي متوفيين، وكنت أعيش مع ابنتي في شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، وللأسف تراكم علينا الإيجار، بعد أن أصبحنا عاجزين عن دفعه، لأن ظروفي المادية لم تعد كما كانت، ما اضطرني لبيع عفش منزلي كله، حتى أتمكن من سداد ما علي من إيجار، وبسبب التأخير في دفع الإيجار قرر صاحب العقار عدم تجديد العقد مرة أخرى، وحالياً أنا وابنتي في الشارع، ليس لنا أي مكان نلجأ إليه، أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان منحنا شقة من شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الشقق التي تخصصها الوزارة لأصحاب الحالات الأولى بالرعاية.

ع. م. م