وزير الآثار: اختيار التحالف الفائز بإدارة المتحف الكبير خلال أيام

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن موعد الإعلان، عن التحالف الفائز بإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، خلال الأيام المقبلة.

وقال العناني في تصريحات لـ«الوطن»، إن تلك الخدمات تشمل إدارة وتشغيل المحال التجارية والمطاعم، ومنها ما هو مطل على أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائي ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض، منوها بأن وزارة السياحة والآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بتأمين وصيانة وترميم القطع الأثرية بمعامل ومراكز الترميم والمخازن وقاعات العرض.

الاختيار من 5 تحالفات

وضمت القائمة الأولية 4 تحالفات مصرية دولية وشركة فردية واحدة، حيث ضمت تحالفا مصريا إيطاليا ممثلاً في شركة الخرافي ناشيونال وشركائها وتحالفا مصريا أمريكيا ممثلاً في شركة حسن علام للإنشاءات وشركائها وتحالفا مصريا فرنسيا ممثلاً في شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركائها وتحالف مصريا إنجليزيا ممثلاً في شركة جي فور إس وشركائها، وعقب التقييم تم اختيار 3 تحالفات منهم وصولاً للتحالفين النهائيين بعد انسحاب الثالث وتم فض المظاريف خلال اجتماعًا بكل من لجنة الخبراء المتخصصين، ولجان التقييم، والتحالف المعد لمستندات عملية طرح وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والمكاتب الاستشارية الفنية الداعمة هندسيًا وقانونيًا لاختيار التحالف النهائي الفائز في ديسمبر الماضي.

وعن الشركة المنظمة لحفل الافتتاح وطريقة اختيارها، قال وزير السياحة والآثار «يعد اختيار الشركة المنظمة لحفل الافتتاح أمرا صعبا في ظل الظرف الحالي الذي لا نعرف فيه متى سيكون الافتتاح صيفاً أم شتاءً بـ200 ضيف أم 6 آلاف ضيف، كلها أمور ضبابية تتوقف على الوضع العالمي الذي نشهده بسبب كورونا، حيث لا توجد لا توجد دولة في العالم تستطيع الجزم بما سيحدث بعد سنة».