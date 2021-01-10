«المالية»: تصميمات لسك المشروعات القومية على عملات متداولة وتذكارية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» في توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال بناء الوعي الوطني بالإنجازات غير المسبوقة في الخمس سنوات الماضية، التي تجسّدت بمشروعات قومية كبرى تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووجه وزير المالية، في بيان صادر اليوم، باستدامة تعظيم هذه الجهود عبر الإسهام الفعال في تخليدها بواسطة سك هذه المشروعات التاريخية الرائدة على العملات المتداولة والتذكارية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء، على النحو الذي حدده القانون.

وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إنَّه تمّ إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح «سك» كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء، موضحًا أنَّ هناك العديد من المشروعات التاريخية التي تستحق التوثيق، ومنها: «العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي»، وقد تمّ سك 10 مشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أنَّه تمّ إصدار كتاب توثيقي يرصد المشروعات القومية التي أنجزتها مصر خلال السنوات الخمسة الماضية، ويستعرض العملات التي تمّ سك مشروعات عليها والتصميمات المقترح سك كل منها على المشروعات الأخرى.

وأشار إلى أنَّ منافذ بيع العملات التذكارية بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا تعاونًا ملحوظًا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا إلى أنَّ هناك متحفًا متفردًا يُوثق تاريخ العملات المتداولة والتذكارية في مصر، والإنجازات المعمارية، ويحرص الكثيرون على زيارته والتعرف على مقتنياته.