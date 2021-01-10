عاجل.. وفاة 3 أطفال أشقاء حرقا اندلعت النيران في منزلهم بالبحيرة

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم حرقًا، صباح اليوم، إثر اندلاع النيران بمنزلهم الكائن بقرية سيدي غازي، التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومازال البحث جاريًا عن أسباب الحريق الذي برره أهل الأطفال بماس كهربائي.

وكان مستشفى كفر الدوار المركزي، استقبل كلًا من محمد رمضان فتحي سيد أحمد، 7 سنوات، وشقيقتيه «ولاء»، 6 سنوات، و«آلاء»، 3 سنوات، جثث هامدة إدعاء حريق شب في المنزل بسبب ماس كهربائي، وأودعت الجثامين الثلاثة بمشرحة مستشفى كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بمركز الرحمانية بالبحيرة، بحالة اختناق إثر استنشاق غاز نتيجة تسريب باسطوانات الغاز داخل منزلهم، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي في حالة إعياء، وخضعوا جميعهم للعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، منذ أيام، 3 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بالاختناق نتيجة استنشاق غاز ناتج عن تسريب اسطوانة بالمنزل بقريه المجد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي، يفيد وصول مصابين بالاختناق، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث تسريب لاسطوانة غاز بمنزل بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الرحمانية المركزي وهم كل من «أمنية أحمد السنهوري، 9 سنوات، محمد أحمد السنهوري، 9 سنوات، أمل أحمد العقدة، 30 سنة»، مصابين بالاختناق وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.