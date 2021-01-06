وفاة طبيب في عزل قها وحجز 6 حالات اشتباه كورونا بـ«أطفال بنها»

أكدت مصادر طبية في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، وفاة طبيب على المعاش متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعلاج بمستشفى قها المركزي، المخصص للعزل الصحي، في الوقت الذي تم احتجاز 6 أطفال في المستشفى التخصصي للأطفال بمدينة بنها، للاشتباه في إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها إنه يوجد 6 أطفال تم حجزهم بالمستشفى للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتقدم كامل العلاج لهم، مشيراً إلى أنه يوجد حالة طفلة إيجابي، حالتها كانت حرجة ومحجوزة بالمستشفى منذ أسبوع، بدأت في التحسن، ومازالت تخضع للرعاية اللازمة.

وأضاف المصدر أنه يوجد بالمستشفى 6 أسرة عناية مركزة، و12 سرير خاصة بحالات الحجز الداخلي، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الدور الثاني بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وباقي الطوابق للحالات العادية، وفي حالة تزايد أعداد الإصابات، ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.

وكشف المصدر أن المستشفي سبق واستقبل 18 حالة اشتباه، ثبت من خلال الكشف إصابة حالتين منهم، وجري إخضاع 16 آخرين للعزل المنزلي، للاطمئنان عليهم، حيث تجري متابعتهم تليفونيا على حسب الحالة، وتقديم المشورة الطبية اللازمة لهم، وطمأنة أسرهم، وفي حالة الإبلاغ من الأهل بوجود أي تغيرات أو عدم استقرار في الحالة، يتم التدخل الطبي فوراً، وطلب الحالة للمستشفى، لإجراء مزيد من الفحوصات، والتأكد من احتياجها للتدخل والعزل من عدمه.

وطمأن المصدر المواطنين على استقرار الأوضاع حالياً بالنسبة للأطفال، مطالباً بمنع التجمعات، واتخاذ التدابير الاحتياطية، ومنع تواجد الأطفال في حالة عزل مريض، أو ظهور إصابة في الأسرة، حتي لا يلتقطوا العدوى، مشيراً إلى أهمية الاستشارة الطبية في حالة ظهور أي أعراض، وأهمها ارتفاع درجة الحرارة، ونقص الأكسجين في الدم، وضيق التنفس، لأن التدخل السريع يسهل من السيطرة على الحالة.

وكشف مصدر بمستشفى قها المركزي، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، عن تسجيل وفاة مدير وحدة صحية بطوخ على المعاش، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعلاج بالمستشفى.

وأكد المصدر أن حالات الوفاة المسجلة بالمستشفى في المعدلات الطبيعية، ولاعلاقة لها بأي مشكلات في الأكسجين، ولكن السبب الرئيسي فيه مضاعفات الفيروس، خاصةً وأن المستشفى يستقبل الحالات الحرجه فقط، والأمراض المزمنة، وحالات العناية المركزة.