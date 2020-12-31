حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وفض الأسواق بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة مكبرة، اليوم، لغلق مراكز الدروس الخصوصية حيث تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع بعدد منها في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتبعها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكد اللواء نادر سعيد، رئيس المدينة، أن الحملات مستمرة لتفعيل الإجراءات الوقائية وتحرير محاضر لأصحاب السناتر وعرضهم على النيابة.

وفى السياق، قاد رئيس المدينة حملة على مواقف سيارات الأجرة، وأكد ضرورة تعقيم السيارات قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

وفي نفس السياق قامت إدارة الإشغالات بمجلس مدينة الخصوص اليوم بشن حملة مسائية لرفع الإشغالات المتواجدة بدائرة المدينة والمرور على المحلات والمصانع للتنبيه عليهم بالالتزام بمواعيد العمل المحددة من الدولة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بشبين القناطر بقيادة اللواء خالد المحمدي رئيس المدينة حملة مكبرة لرفع الاشغالات وفض الأسواق ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا حيث تمكنت الحملة من فض سوق عشوائي بميدان المحطة الرئيسي وشارع الجزارين وشارع الشهيد أمام الوكيل كما تم رفع جميع الإشغالات الموجودة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.