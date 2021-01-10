ضبط 11 ألف قضية سرقة كهرباء في حملة لـ«الأمن الاقتصادي»

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4112 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 11629 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبط قضيتي أموال عامة وفساد إداري ومالي، و1132 قضية تموينية متنوعة، و250 قضية بيئية متنوعة، و109 قضايا ضريبية، و4 قضايا مصنفات و22 قضية ملكية فكرية.

وجار مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.