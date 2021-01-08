حملات أمنية مكثفة لضبط حائزي المواد المخدرة.. أبرزها تحريز 50 طربة حشيش

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها؛ فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة شخص له معلومات جنائية بمديرية أمن الإسماعيلية.

- ضبط كمية من مخدر الحشيش – 5 هواتف محمول – مبالغ مالية، بحوزة 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية بمديرية أمن الجيزة.

- ضبط كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – أقراص مخدرة - 3 هواتف محمول – مبالغ مالية، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية بمديرية أمن الإسكندرية.

- ضبط كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية – سلاح أبيض بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية بمديرية أمن السويس.

- ضبط 12 طربة من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة شخص له معلومات جنائية بمديرية أمن الشرقية.

- ضبط كمية من مخدر الهيروين - 5 هواتف محمولة – مبالغ مالية بحوزة خمسة أشخاص لهم معلومات جنائية بمديرية أمن البحيرة.

- ضبط كمية من مخدر الأفيون - هاتف محمول – مبلغ مالي – سلاح أبيض – دراجة نارية بحوزة شخص له معلومات جنائية بمديرية أمن أسيوط.

- ضبط كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية بمديرية أمن القليوبية.

- ضبط كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص بمديرية أمن الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.