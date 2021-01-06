ضبط 80 طربة حشيش في حملات أمنية متنوعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وأسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط «كميات من مخدر الإستروكس – مبلغ مالي» بحوزة «ثلاثة أشخاص» في استهداف منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط «كمية من مخدر الهيروين» بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن «الشرقية والإسماعيلية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.