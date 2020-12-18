حملات أمنية مكثفة لملاحقة حائزي الأسلحة والمواد المخدرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها؛ فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، تم استهدافهم وأمكن ضبط الآتي:-

- «40 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» بحوزة عاطلان؛ حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

- ضبط 48 طربة لمخدر الحشيش وكمية مجزئة - مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة عاطل – له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

- ضبط كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول، بحوزة «عاطل – له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام «5 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية» سبق اتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم في قضايا «سرقة – سرقة بالإكراه – سلاح ناري – استعراض قوة – مخدرات – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – هتك عرض – ضرب – بلطجة» بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، مُتخذين من منزل كائن بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترددهم عليه بسيارة ملاكي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم «2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض (مطواة) – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - 8 هواتف محمولة - مبلغ مالي»، وكذا سيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامي.

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا مفادها قيام «عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا له معلومات جنائية» بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته سلاح ناري وذخائر دون ترخيص بمحل إقامته المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول» وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.