بـ1000 جنيه.. ادخر في أول صندوق نقدي حكومي بعائد يومي

يبدأ اليوم الأحد، الاكتتاب على أول صندوق نقدي بالجنيه المصري، ذو عائد يومي تراكمي للأفراد، باسم «صندوق سيولة»، تطرحه شركة إن آي كابيتال المملوكة لبنك الاستثمار القومي، بحد أدنى 1000 جنيه، وبدون حد أقصى.

ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

كما يتم استثمارها في أدوات مالية سائلة وقصيرة الاجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

ويعد سيولة هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

وقال شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن صندوق سيولة سيضخ استثمارته في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

وأضاف لـ"الوطن"، أن مزايا الصندوق انه يوفر عائد يومي تراكمي للأفراد، ويسمح بالسحب والإبداع في اليوم الواحد على غرار حساب اليوم الواحد في بنك مصر أو البنك الأهلي المصري.

توقعات بانتهاء الاكتتاب بعد أسبوعين

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة، إنها ستقوم بإدارة الصندوق و تلقى اكتتاب المؤسسات الكبرى فيه بجانب بنكى العربى الإفريقى والقاهرة، بينما تتلقى شركات مباشر وعربية أون لاين اكتتاب الأفراد والمؤسسات الأخرى.

وأكد أن الشركة تدرس التوسع فى نشاط إدارة الأصول العام الحالي، لافتا إلى أنها تستهدف 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة الاستثمارات في الأسهم.

وأوضح أن شركته تعتزم التوسع فى الاستثمارات بالأسهم بنسبة 50%، لافتا إلى أن تقييم الأسهم في كل قطاعات البورصة المصرية حاليا جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تشمل الاستثمار فى جميع القطاعات.

ويبلغ حجم اصول «إن آي كابيتال» نحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية 2020، بعد أن أطلقتها الحكومة في عام 2015 لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، تتنوع بين إدارة الأصول، والاستشارات المالية، والترويج للطروحات، فضلا عن إداراتها برنامج الطروحات الحكومية.

وتقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها فى السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة، أو بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في وقت سابق، إن صندوق «إن آي كابيتال» النقدي يعد فريد من نوعه حيث أنه أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، كما أنه أول صندوق نقدي يستثمر في القيم المنقولة مستفيدًا من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

ويهدف صندوق سيولة النقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.

ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

يمكن للعملاء الشراء عبر شركة «عربية أون لاين»

ويمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق الكترونياً عن طريق شركة «عربية أون لاين» المملوكة لـ«إن آي كابيتال» بالإضافة الى شركة «مباشر»، بينما تتولى «إن آي كابيتال» الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبرى.