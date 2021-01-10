تفاصيل شهادة «رد الجميل» لكبار السن وشروطها بعد استمرار طرحها

استكمالا لدعم الدولة لكبار السن، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاستمرار في طرح شهادة «رد الجميل» لعملاء بنك ناصر الاجتماعي من ذوي الفضل من كبار السن.

مدد شهادة رد الجميل وعوائدها

ووفقا للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فإنّ مدة الشهادة 3 سنوات بعائد 12% سنوي أو بعائد 11.25% شهريا، إضافة إلى طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا، حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، في إطار دوره واهتمامه بفئات المجتمع كافة خاصة كبار السن.

قيمة شهادة رد الجميل

وتبدأ قيمة شهادة «رد الجميل» من 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليوني جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك مشيرة.

شروط الحصول على شهادة رد الجميل

السن 60 عاما فأكثر.

الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة رد الجميل

بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني فقط.

إصدار شهادة «رد الجميل» للأطباء

وفي وقت سابق، أعلن محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنّه في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارا لنجاح شهادة «إيد واحدة» للأطباء، تقرر إدراج الصيادلة والعاملين في المجال الطبي، بين الفئات المستفيدة من الشهادة، كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الراهنة بعائد 10.75% سنويا.

يذكر أنّ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، قال إنّ البنك يتيح شهادت إدخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.