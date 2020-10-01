بأعلى عائد.. مزايا شهادة "رد الجميل" لكبار السن من بنك مصر

بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرفي بخفض سعر العائد "الفوائد" على الأوعية الادخارية بكافة أنواعها والإقراض بواقع 50 نقطة، انخفضت بعدها لتصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪.

وخُفضت سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بكافة أنواعها في جميع البنوك، لتصبح شهادة "رد الجميل" المقدمة من بنك ناصر لفئة كبار السن هي أعلى عائد في السوق المصرفي بفائدة 13% سنويًا.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن شهادة "رد الجميل" أعلى عائد في السوق المصرفي من بنك ناصر.

شهادة "رد الجميل" من بنك ناصر

هي إحدى الأوعية الادخارية المخصصة لفئة كبار السن، بحد أدنى 60 عامًا، وهي بدوريات صرف متنوعة ما بين شهري، وربع سنوي، وسنوي، ويمكن للعميل اختيار المناسب له.

خصائص ومميزات شهادة رد الجميل من بنك ناصر

- الشهادة مخصصة لكبار السن فقط، "الحد الأدنى 60 عامًا.

- قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

- يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقًا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها.

- يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.

أنواع شهادة "رد الجميل"

تتنوع شهادة رد الجميل إلى نوعين الأول لمدة عام، وتكون نسبة العائد السنوي 11.5%، بينما الشهري 11%.

أما النوع الثاني فهي لمدة 3 سنوات، شهري 12.25% ، ربع سنوي 12.5%، سنوي 13%.

خطوات الحصول على الشهادة

- التوجه إلى أقرب فرع لبنك ناصر، وفتح حساب ويتطلب الأمر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الرقم التأميني.

- استيفاء استمارة البيانات.

- إيداع قيمة الشهادة.