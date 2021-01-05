بنك ناصر: استمرار طرح شهادة «رد الجميل» بعائد 12% سنويا

عقدت لجنة الأصول والخصوم، ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا، لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك، وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تقرر الاستمرار في طرح شهادة «رد الجميل» للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن، علي أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات بعائد 12% سنوي، أو بعائد 11.25% شهريًا.

طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا

وأضافت، أنه سيتم طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا، أو 10.25% شهريًا، حرصا من البنك علي منح أعلي عائد بالسوق المصرفية.

احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع

وأوضحت وزيرة التضامن، أن قيمة الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها بحد اقصي 2 مليون جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك، مشيرة إلى أن الشهادة المطروحة تقدم بشروط بسيطة تتمثل في بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني فقط.

البنك يتيح شهادت إدخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات

وفي ذات السياق، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إن البنك يتيح شهادت إدخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات، تتنوع بحسب دورية صرف العائد حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته، وتتمثل في شهادة 3 سنوات بعائد 11.5% سنويا او بعائد 11% شهريا.

إدراج الصيادلة والعاملين بالمجال الطبي في شهادة «ايد واحدة»

وأكد «عشماوي»، على أنه في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارًا لنجاح شهادة «ايد واحدة» للأطباء، تقرر إدراج الصيادلة و كافة العاملين بالمجال الطبى في الفئات المستفيدة من الشهادة، كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الراهنة بعائد 10.75% سنويا.