عاجل.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

أعلنت السلطات الإندونيسية العثور على مسجلات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، التي سقطت في بحر جاوة، أمس، بعد 4 دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة داخلية إلى بونتياناك، عاصمة إقليم كاليمانتان الغربي، وفقًا لما نشره موقع «العربية»، في نبأ عاجل.

وجاء ذلك بعد ساعات من عثور وكالة الإنقاذ الإندونيسية على حطام وأشلاء جثث بشرية في موقع تحطم الطائرة، وتتابع فرق الإنقاذ البحث عن جثث الضحايا عن طريق البحر والجو مع استخدام السونار، كما نشرت قوات الجيش زوارق الإنقاذ، فضلا عن طائرات هليكوبتر وغواصين.

وكانت الطائرة تحمل على متنها 62 راكبًا بينهم 10 أطفال.