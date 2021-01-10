آخر صورة للفنان هادي الجيار قبل وفاته بفيروس كورونا

تنشر «الوطن» آخر صورة للفنان الراحل هادي الجيار، رفقة صناع الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

والتقطت هذه الصورة قبل اكتشاف هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا الذي أودي بحياته في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد داخل أحد المستشفيات في القاهرة عن عمر ناهز 71 عاما.

وتعاقد الجيار علي تقديم دور والد الفنان أحمد مكي بحسب الأحداث، وكان متحمساً بشدة بهذا العمل بعد إعجابه بالجزء الأول الذي عُرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته النجم أمير كرارة، والذي جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في مربع كمين البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017.

ويبحث المخرج بيتر ميمي عن ممثل آخر لتجسيد دور هادي الجيار في «الاختيار 2»، الذي انطلق تصويره، قبل أيام، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، من تأليف هاني سرحان.

وتُشيع جنازة هادي الجيار من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ظهر اليوم الأحد، على أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة.

ومن المقرر أن تتلقي أسرته العزاء فيه عند المقابر بعد قرار الحكومة بإغلاق دور المناسبات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس »كورونا» المستجد.

وكان هادي الجيار قد أعلن نبأ إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، حيث كتب: أصابني فيروس كورونا اللعين.. برجاء الدعاء بالشفاء»، وذلك قبل أن تتدهور حالته الصحية ليتم نقله إلي مستشفي الهرم حيث وافته المنية هناك.

وأرجع الفنان فتوح أحمد، الصديق المقرب للفنان هادي الجيار، سبب معاناة الأخير من فيروس كورونا إلي وجود مشكلة لديه في الرئة فضلاً عن إجرائه لجراحة في القلب، وعلي إثره تدهورت حالته الصحية قبل رحيله.