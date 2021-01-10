رانيا محمود ياسين ناعية هادي الجيار: «سلملي على أبويا»

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان الراحل هادى الجيار، عبر حسابها الشخصى على «فيس بوك»، بعد أن توفي فجر اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت «ياسين» صور له عبر «فيس بوك»، وقالت: «الله يرحمك يا أستاذ هادى .. تركت حبا كبيرا فى قلوبنا .. شرفت بالعمل معك فى العصيان كأبنتك وكنت رقيقا وحنونا وأستاذا فى كل تعاملاتك الفنية والإنسانية».

وتابعت رانيا وقالت: «ابقى سلملى على أبويا يا أستاذ ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويسكنكم فسيح جناته فى الفردوس الأعلى بإذن الله».

توفى الفنان هادى الجيار صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاءت الأقدار أن يشاهده المخرج الكبير محمد فاضل أثناء مشاركته فى أحد العروض الفنية التى يقدمها المعهد، ولمع اسمه فى مسرحية «مدرسة المشاغبين» كما ظهر فى المسلسلات التلفزيونية في «المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان» وفى المسرح «أحلام ياسمين، لما قالوا دا ولد». وأيضًا له أفلام سينمائية مثل «ثم تشرق الشمس» عام 1971، «احترس عصابة النساء» عام 1986، «رحلة المشاغبين» عام 1988.

وقد أجري الجيار عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية، بعد إصابته بقلبه، وهذا زاد من ضعف مناعته بشكل كبير، لم يستكمل الفنان هادي الجيار تصوير باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.