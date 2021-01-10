بث مباشر.. تشييع جثمان الفنان هادي الجيار

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لتوافد عدد من نجوم الفن لتشييع جثمان الفنان هادي الجيار إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالشيخ زايد.

وتوفي صباح اليوم، الفنان الكبير هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما.

ودخل الفنان الكبير هادي الجيار مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الفترة الماضية.

وقبل وفاته تعاقد الفنان الراحل هادي الجيار على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.