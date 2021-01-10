رئيس أساقفة الإسكندرية يهنئ النواب المعينين: «جمعة» خير ممثل للإسلام

هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجلكيانية، النواب المعينين بقرار جمهوري في مجلس النواب، معتبرا إياهم إضافة للحياة النيابية في مصر، حيث تنوعت خلفياتهم ووظائفهم بالشكل الذي يخدم البرلمان وأهدافه السياسية والاجتماعية.

وقال حنا، في بيان صادر عن الكنيسة، اليوم الأحد، إن الشيخ الدكتور علي جمعة، خير ممثل للإسلام الوسطي، تحت القبة، إذ شارك الكنيسة الأسقفية في الكثير من المشروعات التنموية طوال السنوات الماضية.

واعتبر رئيس إقليم الإسكندرية، أن تعيين الإعلاميين والصحفيين درية شرف الدين ودينا عبد الكريم وعماد خليل، يؤكد اهتمام الدولة وتقديرها للدور الذي يلعبه الإعلام المسؤول في بناء مصر الحديثة، بالإضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها السفيرة منى عمر التي عملت مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مما يعكس اهتمام مصر بالقارة السمراء.

وتمنى حنا، أن يحقق البرلمان المصري بكافة أعضائه آمال وطموحات المصريين في حياة نيابية وتشريعية قوية، تخدم تطلعات الدولة وخططها في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو من يملك حق تحديد توقيت موعد عقد برلمان 2021 بجلسته الافتتاحية، وذلك فى قرار دعوة البرلمان للانعقاد، والذي سيشهد إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح «محمد علي باشا» والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس «مرقس» الأسقفية.