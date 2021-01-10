ضبط منتجات وأدوية فاسدة بمخزني «علافة وعطارة» في روض الفرج ومدينة نصر

أسفرت جهود إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط صاحب مخزن علافة وعطارة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمبيدات الحشرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (2 طن أرز- 1300 زجاجة زيوت طبيعية- 400 عبوة مبيد حشري - 150 زجاجة معطر ملابس- 150 عبوة سحلب - 100 عبوة كاتشب - 600 زجاجة وعبوة منتجات مختلفة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

وتمكّنت الإدارة من ضبط (مسؤول عن مخزن أدوية تابع لصيدلية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لإدارته المخزن دون ترخيص، وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي دون تصريح فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القاون.

وعثر بداخل المخزن على (كمية من الأدوية والعقاقير والمنشطات جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.