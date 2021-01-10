 لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة، وذلك فى إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع عدد من الجهات للحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وشمل قرار محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس المركز أو الحي المختص، وعضوية ممثلين عن مديرية القوى العاملة والإدارة العامة للحماية المدنية، ومدير إدارة شؤون البيئة وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان تختص بالمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة، للوقوف على مدى جاهزيتها والتزامها باشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكداً إجراء حصر شامل لكافة المنشأت التى تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ومتابعتها.

كما شكل محافظ الجيزة لجنة رئيسية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وعضوية مدير مديرية القوى العاملة وممثل الادارة العامة للحماية المدنية ومدير شؤون البيئة بالمحافظة، وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفرعية.

وكلف المحافظ بإعداد خطة للمرور الدورؤ على هذه المنشآت، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمحددات المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.