كنز أثري يعيد كتابة التاريخ في معبد الأقصر.. وحفل عالمي للافتتاح قريبا

نجح المرممون المصريون في إعادة كتابة التاريخ مرة أخرى، باستكمال أعمال ترميم كنز أثري كبير ظل لعقود مهملا وملقى على جنبات معبد الأقصر، حتى تدخلت الأيادي المصرية لتعيد صياغة تمثالين للملك رمسيس الثاني في المدخل العربي لمعبد الأقصر في مواجهة النيل، في إنجاز لم يكن أحد يتوقع أن يظهر بتلك الصورة الجمالية التي تبهر الجميع.

وكشف مصدر في المجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل الترميم لـ«الوطن»، قائلا إنّ العمل في المشروع بدأ في 2020 بالجانب الغربي لمعبد الأقصر، بعد الصرح الرئيسي على مقربة من مسار الزيارة الرسمية، حيث كان التمثالين عبارة عن قطع متفرقة كل جزء ملقى في منطقة.

ولفت إلى أنّه جرى تشكيل بعثة أثرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبدأ العمل في التمثالين، وهما للملك رمسيس الثاني بالهيئة الأوزيرية، وتم الحصول على الموافقات لتركيبها، وجرى الانتهاء من أول تمثال تماما، وكان من المفترض رفع الستار عنهما في حفل افتتاح عالمي بالتزامن مع يوم التراث العالمي، لكن الظروف الطارئة لجائحة فيروس كورونا بمصر والعالم أجلت الحفل، بينما جرى تجهيز التمثال ليكون أول عملية افتتاح لمشروع أثري عالمي داخل المعبد في الموسم السياحي والأثري بمصر 2021 مع التمثال الآخر الذي قارب العمل فيه على الانتهاء.

وأضاف: «يعيد التمثالان كتابة النظريات الأثرية التي تنفي بشكل قاطع وجود تماثيل عمودية على الهيئة الأوزيرية، حيث القدمان متلاصقان، ما كان سبب في حالة الجدل التي أثيرت عام 2019 بعد إعادة رفع أحد تماثيل الواجهة الذي كان موجودا على تلك الهيئة غير المعتادة، لكن مع جمع التماثيل الجديدة والموجودة على شكلها القديم حيث يظهر القدمان بكل وضوح وهما متجاوران سنعيد كتابة التاريخ».